Tennis | Torneo Madrid Vavassori sconfitto da Medvedev al 2° turno

(Di sabato 29 aprile 2023) Il russo si impone in due set per 6 - 4, 6 - 3(SPAGNA) - Andrealotta ma alla fine deve cedere a Daniil, n.3 del ranking e secondo favorito del seeding, che lo elimina al ...

Un ko a testa alta per Vavassori che ha perso giocando ad alto livello, confermando ilstrepitoso che per lui era iniziato nelle qualificazioni. Per lunghi tratti l'azzurro ha giocato alla ...Il russo si impone in due set per 6 - 4, 6 - 3 MADRID (SPAGNA) - Andrea Vavassori lotta ma alla fine deve cedere a Daniil Medvedev, n.3 del ranking e secondo favorito del seeding, che lo elimina al ......a una categoria superiore. Coincide all'80esima edizione che diventa più ricca, più importante e prestigiosa. È giunto il momento di iniziare a tirare qualche somma: per i 15 giorni del...

La stretta di mano al Madrid Open sfocia in un clamoroso litigio: Non dirmi più di stare zitto Sport Fanpage

Una motivazione che aveva già spinto il tennis ad adottare l'occhio di falco (in inglese ... Proprio lo Slam newyorkese è uno dei tornei (sono principalmente quelli nord-americani sul cemento) adotta ...Il russo si impone in due set per 6-4, 6-3 MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) - Andrea Vavassori lotta ma alla fine deve cedere a Daniil Medvedev, n.3 ...