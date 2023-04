Tavassi | cena con la famiglia di Micol | la frecciatina divertente a Oriana Marzoli

Leggi su 361magazine

(Di sabato 29 aprile 2023)con ladi lei, ma non manca, come al solito, l’ironia: ecco lasi sono concessi un venerdì pomeriggio di shopping, tornando a casa con due scatole piene di fumetti. Ma prima di tornare a casa hanno acquistato del buon vino da portare a casa di Clizia Incorvaia per laorganizzata e non è mancato il consiglio del padre diper la scelta del vino. I due ex vipponi si sono divertiti a pubblicare diverse storie su Instagram, dove hanno documentato la serata. Divertiti si sono mostrati ai follower, che ormai sono numerosissimi, per condividere la loro serata all’insegna della spensieratezza. Da ...