Taranto | sequestro di hashish e marijuana | circa 23 chili Laterza | arrestato minorenne Operazioni antidroga di polizia e carabinieri

(Di sabato 29 aprile 2023) Di seguito un comunicato diffuso dalla: Ladi Stato hadue soggetti perché ritenuti presunti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I Falchi della Squadra Mobile, grazie un’attenta attività di intelligence investigativa, ha raccolto numerosi indizi idonei a ritenere che, all’interno dell’abitazione di un 46enne tarantino, si svolgesse una presunta attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Per tali motivi hanno deciso di effettuare un controllo. Appena entrati nell’appartamento dell’uomo, gli agenti sono stati investiti da un forte odore di sostanza del tipoe a seguito dell’ispezione hanno rinvenuto all’interno di un mobile della cucina: nr. 1 barattolo in plastica trasparente contenente presunta sostanza stupefacente del tipo ...

Taranto, sequestro di hashish e marijuana: circa 23 chili. Laterza ... Noi Notizie

