Tabellone Masters 1000 Madrid 2023 | Alcaraz difende il titolo | l’Italia si affida a Musetti | Sonego e Fognini

(Di sabato 29 aprile 2023) E’ stato sorteggiato ilprincipale del torneodi. A guidare il seeding è il campione in carica Carlos, seguito da Daniil Medvedev, Casper Ruud e Stefanos Tsitsipas. Solamente tre i tennisti azzurri ammessi direttamente nel main draw: si tratta di Lorenzo, già al secondo turno in virtù di un bye, Fabioe Lorenzo. Di seguito ecco ilcompleto e gli accoppiamenti in costante aggiornamento. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMIPARTE ALTA (1)b. Ruusuvuori 2-6 6-4 6-2 (26) Dimitrov vs Barrere 7-6(6) ...

Marco Cecchinato se la vedrà contro Alex De Minaur nel secondo turno del1000 di Madrid 2023 (Spagna) , torneo di scena sui campi di terra battuta in altura della ...LA DIRETTA LIVE...SEGUI LA DIRETTA TESTUALE PROGRAMMA E COPERTURA TVMONTEPREMI Vavssori e Medvedev ... Il nostro sito seguirà il1000 di Madrid 2023 fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo ...Stefanos Tsitsipas se la vedrà contro Dominic Thiem nel secondo turno del1000 di Madrid 2023 (Spagna) , torneo di scena sui campi di terra battuta in altura della ...E COPERTURA TV...

Atp Madrid, il tabellone: Musetti-Alcaraz, sfida in semifinale Sky Sport

Il polacco risale da 2-5 nel terzo ed elimina Gasquet, mentre il danese annulla un match point a Bublik. Sconfitta per Sebastian Korda, al suo primo match in oltre tre mesi ...Un’impresa meravigliosa. Matteo Arnaldi ha superato in occasione dei trentaduesimi di Finale dell’ATP di Madrid 2023 il norvegese il n.4 al mondo Casper Ruud con il risultato di 3-6 e 4-6. Un incontro ...