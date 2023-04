Sul taglio al cuneo fiscale sono tutti d’accordo. E la cosa è sospetta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 29 aprile 2023) Come valutare la risoluzione del fronte progressista sul Def? Operazione piuttosto difficile perché il documento risulta una pregevole enunciazione di principi ma non contiene proposte concrete. Sarebbe stata molto più utile ed interessante la preparazione di un contro Def dettagliato, che entrasse nel merito di tante questioni. Certo ai progressisti le competenze non mancano, ma c’è una sorta di rituale timidezza. Mi vorrei soffermare però su di un elemento che considero particolarmente debole e che mostra, ancora una volta, come i progressisti si muovano spesso, sbagliando, sul sentiero dei conservatori creando non poca confusione. La sinistra dovrebbe avere il coraggio di fare le sue proposte di politica economica, quelle coerenti con i suoi valori, e non di prendere a prestito quelle degli avversari politici. Mi riferisco al punto in cui la mozione invita il governo a sostenere il ...