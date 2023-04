Sul Patto di stabilità Meloni rischia l’osso del collo

di stabilità, Macron è incline a dar ragione all'Italia (stanando Berlino, la cui posizione non è ancora chiarissima, e i falchi olandesi, da addomesticare sulle regole di bilancio). In ...... introdotto dal Movimento cinque stelle, rientra in un pacchetto normativo più ampiolavoro e ...per il primo appuntamento ai servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione deldi ...Partendo da tale dato certo ed inoppugnabile, si avrebbe poi la soluzionefatto se la ... sempre ache si sia certi che si tratti di proprietà esclusiva. Si tratta infatti di una pratica tra ...

Sul patto di stabilità l’Italia riduca le tensioni con la Ue La Gazzetta del Mezzogiorno

Per il ministro aumenta l'urgenza di misure per provare a invertire la rotta demografica in declino: «Non c'è riforma delle pensioni compatibile con gli attuali tassi di natalità italiani» ...Oggi alle ore 17.30 è in programma un confronto fra il candidato a sindaco Cesare Ragaglini e la cittadinanza, moderato da Monica Giandotti, giornalista televisiva conduttrice del programma Agorà dell ...