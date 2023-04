Sudan | oltre 50 mila profughi e più di 75 mila sfollati

Almeno50 mila persone hanno abbandonato ilin preda alla guerra fra l'esercito regolare e la milizia dell'Rsf che imperversa dal 15 aprile, secondo l'Unhcr. Si tratta di circa 20 mila in Ciad, ...17.47,50.000 profughi e 75.000 sfollati Dall'inizio del conflitto in, il 15 aprile, tra esercito e milizie dell' Rsf,50 mila persone hanno abbandonato il Paese. Lo rende noto l'Agenzia Onu per i rifugiati. Si tratta di circa 20.000 in Ciad, 16.000 in ...... nonostante l'accordo sulla nuova tregua raggiunta intra esercito e paramilitari, impegnati negli scontri che ha provocato500 morti in due settimane. Nella notte tra giovedì e venerdì, ...

Sudan, oltre 50mila profughi e più di 75mila sfollati TGCOM

