Sudan | guerra per procura | apocalisse umanitaria

(Di sabato 29 aprile 2023), perché i riflettori non si spengano su una tragediache di giorno in giorno assume i tratti di unache ricorda quelle che ancora segnano lo Yemen e la Siria., l'...

, l'ennesima"ignorata". La denuncia dell'Unhcr A dare conto di una situazione devastante per la popolazione civile è Axel Bisshop, Rappresentante dell'Unhcr, l'Agenzia delle Nazioni ...Khartoum, 29. Sono entrati nella terza settimana i combattimenti intra l'esercito del generale Abdel Fattah al - Burhane e le Forze di supporto rapido (Rsf) del ...restano bloccati dalla...Almeno oltre 50 mila persone hanno abbandonato ilin preda allafra l'esercito regolare e la milizia dell'Rsf che imperversa dal 15 aprile, secondo l'Unhcr. Si tratta di circa 20 mila in Ciad, 16 mila in Egitto, 13.292 indel Sud, ...

Si prevede che il numero aumenti nei prossimi giorni, man mano che si conoscerà la piena portata dello sfollamento ...Sudan, perché i riflettori non si spengano su una tragedia umanitaria che di giorno in giorno assume i tratti di una apocalisse che ricorda quelle che ancora segnano lo Yemen e la Siria.