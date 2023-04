Stupro in Stazione Centrale a Milano | il racconto della vittima | “Trascinata nell’ascensore | cercavo di scappare e lui mi picchiava Due calci | poi la testata al naso”

(Di sabato 29 aprile 2023) “In Francia vive mio zio che mi avrebbe aiutata a rientrare in Marocco. Alle 2.30 sono stata avvicinata da un mio connazionale (…) con lui ho conversato per alcuni minuti e gli ho confidato che mi sarei recata in Francia. Mi ha risposto che anche lui sarebbe andato in Francia”. È iniziata così la notte da incuboturista 36enne di origini marocchine che all’alba di giovedì 27 aprile è statadinelladi. La donna ha ripercorso infatti quei momenti con gli inquirenti, spiegando alla polizia ferroviaria di essere arrivata adieci giorni prima dalla Norvegia, dove vive la sua famiglia, di essere stata ospite di amici che nella tarda serata di mercoledì non si sono fatti scrupoli a lasciarla sola in ...

Milano "LaCentrale è un vero Far West, questa povera donna ha avuto la sfortuna di capitarci...": in ... "davvero terribili", del pestaggio e dellodi una turista di 36 anni. Per la ......pronta con i bagagli a prendere il treno e partire per Parigi quando è stata aggredita e trascinata dentro uno degli ascensori dellaal cui interno si è consumato l'incubo. Oltre allo,...Milano, picchiata e stuprata inCentrale: fermato un marocchino

Violentata e picchiata in un ascensore della Stazione. La pm: "Aggressione terribile" MilanoToday.it

Orrore in stazione Centrale a Milano. Dopo aver stuprato per tre ore una 36enne, il clandestino è andato a dormire in un'aiuola come se nulla fosse ...Aggredita tre volte e violentata: prima ai giardinetti nei pressi della stazione centrale di Milano, poi in un androne della stessa stazione. Una notte terribile per una donna ...