Stupro in stazione a Milano | quei minuti da incubo ripresi dalle telecamere | ecco come è stato incastrato l’uomo che ha violentato la turista

Le botte e lofino a farle perdere i sensi: le tre ore da incubo in... lui è stato fermato poche ore dopo lonei giardinetti di piazza Duca d'Aosta, con indosso ... Poi tutto cambia" "All'1.30, dopo la chiusura della, sono uscita in piazza Luigi di Savoia - ...... che con i suoi bagagli ieri mattina avrebbe dovuto salire su un treno per Parigi dopo essere arrivata in città dalla Norvegia, è stata avvicinata e aggredita inizialmente già fuori dallada ...

Violentata e picchiata in un ascensore della Stazione. La pm: "Aggressione terribile" MilanoToday.it

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Una passeggera 35enne in partenza per Parigi è stata aggredita e violentata all'alba di giovedì mattina, intorno alle 6, in uno degli ascensori della stazione Centrale di Milano… Leggi ...