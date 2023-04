Straniero ferito durante un tentativo di rapina a Napoli | indagano i Carabinieri

(Di sabato 29 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ stato avvicinato in piazza Garibaldi, a, da due sconosciuti che gli hanno intimato di consegnare lo smartphone. Alla sua reazione i malviventi lo hanno colpito con un’arma da taglio. La vittima – un uomo di 40 anni, originario del del Bangladesh – è stata soccorsa e medicata presso l’ospedale ‘Villa Betania’, nel quartiere napoletano di Ponticelli. L’uomo è stato dimesso dall’ospedale qualche ora dopo: la ferita riportata all’avambraccio sinistro guarirà in sette gioni. Indagini in corso da parte deiimpegnati nel ricostruire l’intera vicenda e individuare i responsabili. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

L'uomo, unodi origini marocchine di 36 anni che lavorava nei campi come bracciante ... ma le condizioni delhanno suggerito l'allertamento dell'elisoccorso, che ha poi trasportato il ...... Alex Frusti, 41 anni, l'agente della polizia locale Nordest Vicentino rimasto gravemente; ... l'appuntato al quale loha sottratto l'arma durante una violenta colluttazione. Il ...Mosca ha varato un decreto per le regioni annesse: sarà consideratochiunque non abbia ... Ed è infine giallo sull'agguato in cui è rimastol'inviato di Repubblica Corrado Zunino: il ...

Straniero ferito durante un tentativo di rapina a Napoli, indagano i ... anteprima24.it

Bonino, del ’Sappe’: "Il penitenziario spoletino sta implodendo, affollato da soggetti psicopatici che destabilizzano l’ordine a la sicurezza interna".Uno dei ragazzini ha estratto un taglierino e colpito il rivale. In piazza Garibaldi si ripropone il tema sicurezza ...