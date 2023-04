Strage in Texas | identificato il killer | i vicini sterminati perché si lamentavano che sparava in cortile

(Di sabato 29 aprile 2023) È Francisco Oropeza, l’uomo sospettato per la sparatoria in un’abitazione di Cleveland,, avvenuta nelle prime ore del mattino di oggi, 29 aprile. Il 39enne è considerato presunto colpevole della morte di cinque persone tra cui un bambino di 8 anni. Dopo diverse ricerche andate avanti nelle ultime ore, le autorità locali sono entrate in possesso di un video che mostra l’uomo mentre si avvicina alla porta con un Ar-15. Si tratta di un pregiudicato, già accusato di cinque omicidi. Alla base della sparatoria avvenuta nelle prime ore di oggi, 20 aprile, ci sarebbero alcune lamentele ricevute da Oropoze da parte di alcunidi casa. L’uomo che ha aperto il fuoco avrebbe ascoltato dalle persone che abitavano accanto alla sua villetta la richiesta di smettere di sparare nel suo giardino con il fucile, come tra l’altro era solito fare. A quel ...

killer.jpg La polizia ha ingaggiato una gigantesca caccia all'uomo nella zona. - Ennesimadella follia negli Stati Uniti . A Cleveland , in Texa s, un uomo di 39 anni, Francisco ...Una sparatoria in un'abitazione di Cleveland, in, ha fatto cinque morti. avvenuta dopo che alcune delle persone che vi abitavano avevano chiesto a un vicino di 39 anni di smettere di sparare nel suo giardino. Quest'ultimo, secondo quanto ...in, 5 morti (un bambino) Le persone colpite erano all'interno di un'abitazione e sono state attaccate da un killer, il vicino di casa, che imbracciava un fucile semiautomatico del tipo ...

Strage in Texas: 5 morti TGLA7

A Cleveland, in Texas, cinque persone, tra cui un bambino di 8 anni, sono state uccise. Per una lite tra vicini di casa ...E’ avvenuta ieri sera, intorno alle 23.30, un’altra sparatoria in Texas che ha procurato ben cinque morti. Il killer in fuga era sotto effetto di alcol o droghe. Usa, un’altra sparatoria in Texas. Si ...