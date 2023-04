Storia di Imam e dell’impossibilità di rinnovare il passaporto | “Sei troppo bianca per essere somala e non porti il velo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 29 aprile 2023) “L’Italia mi ha istruita, mi ha curata quando ne avevo bisogno e mi ha dato tanto amore nei giorni più bui. Ora sono arrivata a un passo dalla laurea, però sono ancora straniera”. È ladi Iman Abdulcadir, 30enneapprodata regolarmente, a soli 5 anni, con la madre in Calabria, che non riesce ad ottenere il rinnovo delsomalo necessario per il rinnovo del permesso di soggiorno in Italia. Studentessa di geologia presso l’Università della Calabria, sa bene che ilsomalo non è affatto desiderabile perché permette l’accesso in pochi Paesi, ma per lei è essenziale per non sentirsi clandestina e viaggiare in Europa. “Ogni 5 anni, l’ho rinnovato senza alcun problema. L’incubo è iniziato nel 2021 quando, a ridosso della scadenza, contattai l’Ambasciatadi Roma per ...