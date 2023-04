Stefano Coletta e Alba Parietti chiariscono su Non sono una signora

(Di sabato 29 aprile 2023) Dopo le polemiche di questa settimana su Nonuna, tante questionirimaste aperte. È vero che verrà cancellato per ragioni politiche? È possibile che un prodotto televisivo già pronto e confezionato venga eliminato così, dall’oggi al domani? Finalmente la conduttricee il direttore della direzione intrattenimento Prime Time Raiintervenuti. Scopriamo che cosa hanno detto. “Ci stiamo ragionando. Fra qualche giorno decideremo”, contattata da Tv Blog, ha dichiarato di non sapere nulla in merito a quanto detto dalla giudice Vanessa Van Cartier, che non sente dalla fine delle registrazioni. Per quanto la riguarda Nonuna ...

... in 'La canzone teatrale' , un concerto per voce e quartetto d'archi che nasce dalla collaborazione tra la cantante e attrice e l'autore, regista e musicista Paolo... regista e musicista Paolo. Sabato 6, alle 21, in data unica a Napoli, il one man show diBollani , in concerto con 'Piano solo', un omaggio all'arte dell'improvvisazione. ..., direttore del Prime Time, si smarca. "Da parte nostra non c'è nessuna volontà di politicizzare la manifestazione. Il tema è stato scelto dai sindacati. Se l'artista X ha intenzione ...

Non sono una signora slitta ancora Alba Parietti e Stefano Coletta parlano a TvBlog Tvblog

Sono mesi che il programma di Alba Parietti, Non sono una signora dovrebbe iniziare ma la data viene sempre posticipata adducendo ogni volta una motivazione diversa. Dopo l’ultimo slittamento sia Alba ...Lo slogan che Cgil, Cisl e Uil hanno scelto è «L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro». Il riferimento della giornata e del tradizionale concertone in piazza San Giovanni a Roma, a R ...