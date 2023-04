Stefan Schwoch | | Il terzo scudetto? Ormai ci siamo | manca soltanto la matematica

(Di sabato 29 aprile 2023), ex attaccante del Napoli, è intervenuto a Marte Sport Live, condotto da Emanuela Castelli, su Radio Marte: "Ilcilaper celebrare e iniziare a festeggiare. I tifosi mi stanno mandando tante foto degli striscioni. Mi dispiace non esserci proprio il giorno della celebrazione, ma la gioia è tanta. Porto nel cuore questa città, dove ho ancora molti amici. Verrò a Napoli il 18 maggio e sicuramente ci sarà ancora festa. Mi godrò quei giorni. Questo Napoli è molto forte, tutti i giocatori hanno offerto un grande contributo. L'artefice principale è ovviamente Luciano Spalletti che ha completato il lavoro iniziato l'anno scorso. Questo è stato fondamentale per lo ...

... invece il Ravenna rimandò solo di un anno la promozione, con il mitico Giorgio Rumignani, subentrato a Buffoni in corso d'opera, alla guida ebomber autentico. Altro che Fabris e ...... Ricky Buscaglia e Andrea Stramaccioni su Sky Telecronaca: Riccardo Gentile e Lorenzo Minotti ore 15 Udinese - Cremonese su Dazn Telecronaca: Andrea Calogero eore 15 Monza - ...... Ricky Buscaglia e Andrea Stramaccioni su Sky Telecronaca: Riccardo Gentile e Lorenzo Minotti ore 15 Udinese - Cremonese su Dazn Telecronaca: Andrea Calogero eore 15 Monza - ...

Schwoch emoziona: 'Scudetto I tifosi mi stanno mandando di tutto. Napoli nel mio cuore' AreaNapoli.it

Stefan Schwoch, ex calciatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live. "Il terzo scudetto Or ...Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a Marte Sport Live su Radio Marte: "Il terzo scudetto Ormai ci siamo, manca soltanto la matematica per celebrare e iniziare a festeggiare. I ti ...