Sprint Race Gp Azerbaijan 2023 | Verstappen | “Non ha senso quello che ha fatto Russell”

(Di sabato 29 aprile 2023) “Contatto con? Non capisco perche’ prendersi quei rischi gia’ nel primo giro, ha avuto del sottosterzo ed e’ entrato nella mia fiancata. C’e’ un buco, non avevache ha. Comunque va bene cosi’, siamo arrivati terzi e sono comunque soddis, ora ci concentriamo per la gara di domani”. Un arrabbiato Maxcommenta così, subito dopo la fine delladel Gran Premio di, il contatto in avvio con la Mercedes di George. L’olandese ha chiuso in terza posizione senza riuscire ad attaccare Leclerc a causa di qualche problema alla macchina dopo il contatto con l’inglese. SportFace.

La garaè stata fermata in regime di bandiera rossa , Tutti i piloti si sono rialzati e non hanno riportato gravi conseguenze, tanto da poter ripartire nuovamente dalla griglia. Bezzecchi in ...Partito dalla pole position, il monegasco ha portato la sua Ferrari al secondo posto nelladel sabato in Azerbaigian, vinta da Sergio Perez . Leclerc si è dovuto arrendere al messicano, ...16.10 F1, Baku: Perez si aggiudica SprintRace Sergio Perez vince la prima delle seiin calendario davanti a Leclerc e al compagno di team Verstappen. Il monegasco della Ferrari bissa nello 'shootoff' (la nuova formula delle qualifiche appositamente per la) la pole ...

Charles Leclerc non riesce a capitalizzare la pole position ed si deve accontentare del secondo posto nel debutto della nuova sprint race sul circuito cittadino di Baku. Come previsto, la Red Bull ha ...Un arrabbiato Max Verstappen commenta così, subito dopo la fine della Sprint Race del Gran Premio di Azerbaijan, il contatto in avvio con la Mercedes di George Russell. L’olandese ha chiuso in terza ...