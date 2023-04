Sparatoria in una casa in Texas | uccise 5 persone | c’è anche un bambino di 8 anni

(Di sabato 29 aprile 2023) Nelle prime ore di oggi, 29 aprile, c’è stata unanella contea di San Jacinto, in, che ha ucciso cinque, tra cui undi 8. È quanto fa sapere l’ufficio dello sceriffo locale, citato dai diversi media statunitensi. Stando alle prime ricostruzioni, leche sono state colpite si trovavano all’interno di un’abitazione e sono state prese d’assalto da un killer che imbracciava un fucile automatico del tipo Ar-15. Si contano almeno trerimaste ferite, che sono state trasportate in ospedale «ricoperte di sangue», secondo quanto dichiarato dallo sceriffo. Il presunto sospettato, un 39enne, è riuscito a fuggire ed ora è ricercato dalle autorità. I motivi del gesto non sono ancora stati identificati. Quel che si sa è che ieri ...

Cinque persone, tra cui un bambino di otto anni, sono state uccise inavvenuta nella contea di San Jacinto, nel Texas. A quanto si è appreso, sono state colpite da un killer che imbracciava un fucile automatico del tipo Ar - 15 mentre erano all'interno di ...Nelle prime ore di oggi, 29 aprile, c'è statanella contea di San Jacinto, in Texas, che ha ucciso cinque persone, tra cui un bambino di 8 anni. È quanto fa sapere l'ufficio dello sceriffo locale, citato dai diversi media ...strage, forse famigliare, quella avvenuta a Cleveland in Texas . Cinque persone, tra cui un bambino di 8 anni , sono state uccise in. Quattro persone sono state dichiarate morte sul posto, la quinta è deceduta in un ospedale come ha reso noto l'ufficio dello sceriffo della contea di San Jacinto . Lanella ...

Ancora una sparatoria in Usa: cinque morti in Texas La Stampa

Almeno cinque persone sono state uccise in una sparatoria avvenuta nella contea di San Jacinto, in Texas. Tra di loro anche un bambino di 8 anni. Il sospetto killer è in fuga.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...