Sparatoria in Texas | almeno cinque le vittime

Texas, sparatoria in un'abitazione: morte cinque persone, anche un bambino di 8 anni TGCOM

Almeno cinque persone sono rimaste uccise in una sparatoria avvenuta nelle prime ore di oggi nella contea di San Jacinto, nel Texas, secondo quanto riportano diversi media statunitensi, che citano l'u ...Un bambino fra le vittime. Il responsabile, in fuga, ha usato un fucile automatico Ar-15. I vicini si lamentavano del fatto che sparava in giardino (ANSA) ...