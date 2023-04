Spalletti vede il traguardo finale | “Pronti a giocare con tutte le nostre forze”

(Di sabato 29 aprile 2023) NAPOLI –il: “Sappiamo da tempo quale deve essere la nostra direzione. Non dobbiamo fare inversioni sul nostro cammino, ma proseguire dritto con quello che abbiamo fatto fino ad adesso. Poi ci sono delle cose che stanno al di sopra di noi e che non possiamo controllare. Noi siamocon L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizzale notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Napoli-Bologna risultato3-2, partita dalle mille emozioni ma la spuntano i partenopei La ripresa secondo: “Inter top, dobbiamo essere più forti di tutto” Sassuolo-Lecce risultato1-0pronto per la Champions: “Affronteremo il Liverpool di ...

... "Io mi emoziono facilmente " ha ammesso- . Ho un pò di paura se ripenso a dove sono ... Mancano ancora dei punti che vanno fatti, quello che succederà sidopo quello che avremo fatto. L'...... "Io mi emoziono facilmente - ha ammesso- . Ho un po' di paura se ripenso a dove sono ... Mancano ancora dei punti che vanno fatti, quello che succederà sidopo quello che avremo fatto. L'...... ma le altre volte in cui di ha dato vantaggio non le noti' Luciano(LaPresse) - ... La sida fuori come teatrale, poco vera. Ma sono quelle cose lì, quelle cose reali che i napoletani ...

Napoli-Salernitana, Spalletti: "Vincere qui conta di più. Impresa da raccontare ai figli" Sky Sport

Il presidente della Salernitana parla di mortificazione della dignità della sua squadra e Sarri di tavola apparecchiata per la loro sconfitta.“Siamo di fronte ad una sfida estrema, per noi e per la città”. Il Napoli di Luciano Spalletti è ad un passo dallo scudetto. Una vittoria domani contro la Salernitana, complice il risultato favorevole ...