Spalletti | “Nessuna polemica con Salerno | Sarri o Allegri | noi pronti a giocare Napoli-Salernitana in qualsiasi giorno”

(Di sabato 29 aprile 2023) Tempo di lettura: 9 minutiLucianoparla in conferenza stampa in una vigilia di campionato che potrebbe essere storica, quella della partita Scudetto. Domani c’è: “Noi sappiamo da molto tempo quale deve essere la nostra direzione. Non dobbiamo andare a fare inversioni o qualcosa di diverso rispetto al cammino della nostra strada. Noi dobbiamo proseguire dritto rispetto a quello che abbiamo fatto fino adesso. Poi ci sono delle cose che stanno al di sopra di noi e che non possiamo andare a controllare. Ci adeguiamo, ma noi saremola partita domani, saremo statia giocarla oggi con tutte le nostre forze. Per cui vogliamola partita e basta”. Quale sarà il primo pensiero domani di? ...

Non ci sono dubbi che sia un traguardo meritato per gli uomini diche hanno comandato la ... Koulibaly e Mertens sostituiti, dicevano, da ragazzi sconosciuti e senzaesperienza di ...Il Napoli diè sempre più vicino all'impresa e può gestire un ampio margine sulle ... nel periodo (dalla 24ª giornata)squadra di Serie A TIM ha perso tante partite quante quelle ...Avrei preferito giocare alle 12.30 senzainfluenza dall risultato di Inter Lazio' 2023 - 04 ..., che oggi alle 15 parlerà in conferenza stampa per presentare la partita, invece sa bene ...

Spalletti: "Nessuna polemica con Salerno, Sarri o Allegri: noi pronti ... anteprima24.it

Cosi' domani mattina gli uomini di Spalletti andranno direttamente allo stadio Maradona. Nessun albergo disponibile nemmeno per la Salernitana. I giocatori di Paulo Sousa trascorreranno la notte a ...L’allenatore del Napoli domani contro la Lazio e di fronte alla domenica più importante della sua carriera: “Se arriva il Fatto, non so ...