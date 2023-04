(Di sabato 29 aprile 2023) Lucianosta trascinando il Napoli ad uno storico Scudetto che manca da ormai 33 anni. Quest’oggi, il tecnico dei partenopei ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Napoli e Salernitana che potrebbe cucire definitivamente il tricolore sulla maglia azzurra. Domani, infatti, se la Lazio di Sarri non dovesse vincere contro l’Inter e il Napoli dovesse portare a casa i tre punti, per gli azzurri sarebbe gioia infinita e 3° Scudetto della propria storia. Nel corso della conferenza,ha voluto ripercorrere tutto il suo percorso a Napoli. Il tecnico di Certaldo, ha svelato anche un simpaticocon i suoiquando ha presentato loro l’opportunità di sedere sulla panchina azzurra. Conferenza Stampaha raccontato ...

È lì che scoppia ildi una serata tesissima in casa Juventus: "Siete delle me..., ma ... Marco Landucci , a seguito degli epiteti rivolti a Lucianoal termine di Juventus - Napoli ,...Ma c'è di più: sarebbe stato proprio Allegri a consigliare al presidente partenopeo di prendere in panchina proprio. Totti sul motorino con la Bocchi: "Lo vuoi incontrare", la richiesta ...Clamorososul caldo e particolare finale della . Al termine della gara dell'Allianz Stadium, sarebbero volate parole grosse da parte di Marco Landucci nei confronti di Luciano. Come ...

Spalletti e il retroscena con i figli: “Me lo dissero prima di accettare Napoli” Spazio Napoli

Pampa Sosa ha parlato della sua visita al centro tecnico di Castel Volturno ed ha svelato un retroscena su Kvaratskhelia, Zielinski e Simeone.Questo sito contribuisce alla audience de È cominciata ieri la 32a giornata di Serie A con due anticipi, prosegue oggi con altrettante partite e termina poi domani con sei gare. Di seguito le novità i ...