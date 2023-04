Spalletti ai tifosi ' se il Napoli vince usate il buonsenso'

(Di sabato 29 aprile 2023) "Se riuscissimo are bisogna poi saperre anche nei comportamenti, nel divertirsi dopo la gara. Dobbiamo sapere che questo sport è dei bambini, e tutti domani, anche io, avremo i figli in ...

È l'appello di Lucianoin vista della domenica che può laureare Napoli campione. "Bisogna usare il buonsenso e capire che cosa si può rischiare. È un gioco dei bambini, loro devono ...... avendo chiaro quello che dobbiamo fare in campo", aggiunge. Il derby campano è stato ... ma alla nostra idea di calcio, per fare felici iche ci attendono con il fiato sospeso per ...Questo è stato il monito diin conferenza stampa nei riguardi della sicurezza in caso di ...campionato ma al nostro gioco e alla volontà per rendere felici delle persone come quando i...

Tifoso Inter 'distrugge' Spalletti, Biasin lo zittisce AreaNapoli.it

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...Napoli, 29 apr. – (Adnkronos) – “Non lo so, io non devo rispondere né a Sarri né ad Allegri, noi il nostro campionato ce lo siamo costruiti in maniera corretta. Noi pensiamo ai tifosi, alla soddisfazi ...