SPAL – Perugia | la Curva Ovest è sold out mentre prosegue la prevendita

(Di sabato 29 aprile 2023) A meno di due giorni dal match contro illaè ufficialmenteout! Sono complessivamente più di 9000 le presenze già certe per il match contro la formazione umbra, in programma domenica 30 aprile alle ore 16:15 allo Stadio “Paolo Mazza”. Lacon la speciale offerta che prevede uno sconto del 50% su tutti i biglietti acquistati in fase di, rispetto al prezzo intero dei tagliandi consultabile cliccando qui. I tagliandi saranno, quindi, disponibili a partire da € 8,00 nel settoreEst, da € 11,00 nel settore Gradinata e da € 12,00 nel settore Tribuna. Il giorno gara, inoltre, sarà possibile acquistare i biglietti ai botteghini dello Stadio “Mazza” senza alcun sovrapprezzo rispetto alla tariffa ...

NAINGGOLAN FUTURO - Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di domenica contro il, Radja Nainggolan ha parlato anche di questi suoi mesi a Ferrara. L'ex Cagliari e Roma ......00 Monaco - Montpellier 15:00 Clermont - Reims 15:00 Rennes - Angers 15:00 Troyes - Nizza 17:05 PSG - Lorient 20:45 Marsiglia - Auxerre CALCIO - SERIE B 16:15 Cagliari - Ternana 16:15...Soltanto(zero) e(tre) hanno guadagnato meno punti del Genoa (cinque) da situazione di svantaggio in questo campionato; tuttavia, il Grifone è la squadra che è passata in ...

Nainggolan prima di SPAL-Perugia: "Salviamoci, possiamo farlo. Poi si potrà parlare del futuro" LoSpallino.com

"Spal, battere il Grifo dopo sei anni di digiuno", titola il Resto del Carlino. L’ultima volta nel 2017, durante.Le probabili formazioni del match di Serie B tra la SPAL di Oddo e il Perugia di Castori: La Mantia affronta Di Carmine per la salvezza ...