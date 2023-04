Sorteggio Mondiali basket 2023 oggi | orario | programma | tv | streaming | possibili avversarie dell’Italia

(Di sabato 29 aprile 2023) L’attesa è oramai terminata: l’Italconoscerà leche affronterà nella prima fase a gironi del Mondiale, sabato 29 Aprile, è infatti inalle 13:30 ora italiana in quel di Manila (Filippine) ildegli otto gruppi in cui verranno inserite le trentadue Nazionali partecipanti alla rassegna iridata che si disputerà tra Filippine, Indonesia e Giappone. Gli uomini di Gianmarco Pozzecco punteranno sicuramente a migliorare la seconda fase raggiunta nell’ultima edizione del Mondiale, che segnava il ritorno degli Azzurri a distanza di ben tredici anni dalla precedente apparizione datata 2006. L’Italia è stata inserita nella terza fascia insieme a Grecia, Germania e Brasile – Nazionali che non incrocerà – e potrà essere inserita in uno fra il Gruppo A, ...

Scola non sarà presente domenica perché impegnato a Manila, nelle Filippine, con il sorteggio per i Mondiali 2023 di cui El General è ambasciatore globale della FIBA.

Appuntamento alle ore 13.30 nelle Filippine si svolge il sorteggio dei Mondiali di basket 2023 (25 agosto-10 settembre) ...La FIBA World Cup 2023 si avvicina. In attesa del sorteggio che avrà luogo sabato 29 aprile all’Araneta Coliseum di Manila nelle Filippine alle ore 19.30 locali (ore 13.30 in ...