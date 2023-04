Sono in scadenza le iscrizioni a Nuovi suoni live 2023

Leggi su bergamonews

(Di sabato 29 aprile 2023) Bergamo. Scadono il 30 aprile le, concorso musicale giunto alla ventunesima edizione, dedicato a giovani talenti emergenti, ideato e organizzato da Bergamo per Giovani, le Politiche per Giovani del Comune di Bergamo in collaborazione con gli spazi giovanili Edoné e Polaresco, Clamore Festival e NXT Station. Ricordiamo che la partecipazione al concorso è totalmente gratuita, aperta e rivolta a qualsiasi musicista, unico vincolo non avere un contratto discografico in essere. Il bando di concorso è aperto a tutti i progetti musicali, solisti o gruppi, con un’età massima di 34 anni (data di nascita dopo il 1989) che risiedono in provincia di Bergamo. I premi in paliodue, il primo da 1.000.00€ e il secondo da 500€ che dovranno essere utilizzati, in accordo con di Bergamo ...