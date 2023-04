Sonia Bruganelli torna come opinionista del GF Vip 8? L’ipotesi che insinua dubbi

Leggi su 361magazine

(Di sabato 29 aprile 2023)potrebbere in veste didel GF Vip 8 per il terzo anno consecutivoal GF Vip 8? La settima edizione del reality show di casa Mediaset, Il Grande Fratello Vip, si è appena conclusa ma già si ipotizza sul cast dell’edizione numero 8, di cui – al momento – sappiamo con certezza che a condurre sarà nuovamente Alfonso Signorini. ma chi lo affiancherà in questa nuova avventura? Stando a quanto svelato nei giorni scorsi da Dagospia, dovrebbere al suo fianco in veste dila cantante Orietta Berti. A questo proposito il sito ha scritto: “A settembre 2023 Alfonso Signorini tornerà alla guida della nuova edizione del Grande Fratello. Al fianco di Signorini dovrebbe esserci ancora una volta ...