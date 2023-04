Sonia Bruganelli torna al Grande Fratello Vip? Lei lascia in dubbio ma arriva la smentita

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 29 aprile 2023) Rivedremonella prossima edizione del? Mentre non è ancora chiaro se la prossima sarà o meno una edizioneo Nip, ci si interroga sul ruolo di colei che per due edizioni consecutive è stata opinionista in studio.al? Prima al fianco di Adriana... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.