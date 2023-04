è stata una delle maggiori protagoniste della scorsa edizione del GfVip . Sempre diretta, schietta e mai noiosa. La sua partecipazione come opinionista ha sicuramente lasciato il ...D'altra parte, il conduttore, rispondendo ad una domanda anonima sul suo profilo Instagram, ha dichiarato: Che cosa ne sarà, invece, dell'altra opinionista,Sarebbe certo da tempo ...Rivedremonella prossima edizione del Grande Fratello Vip Mentre non è ancora chiaro se la prossima sarà o meno una edizione Vip o Nip, ci si interroga sul ruolo di colei che per due edizioni ...

Sonia Bruganelli opinionista del GF 8 Il messaggio social che nasconde un dettaglio. Cosa ha detto leggo.it

Sonia Bruganelli è stata una delle maggiori protagoniste della scorsa edizione del GfVip. Sempre diretta, schietta e mai noiosa. La sua partecipazione come opinionista ha ...Sonia Bruganelli potrebbe tornare in veste di opinionista del Grande Fratello Vip 8 per il terzo anno consecutivo ...