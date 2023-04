Softball | Serie A1 2023 | Forlì e Saronno volano nella quinta giornata

Leggi su oasport

(Di sabato 29 aprile 2023) Quattro partite delladiA1 si sono disputate quest’oggi attraverso l’Italia. Due i successi doppi, altrettanti i pareggi e parecchie le cose da raccontare in attesa che domani Pianoro-Bollate chiuda il cerchio del primo mese di campionato italiano. Nettissimo il dominio disul campo della Sestese: prima un incontrovertibile 13-0 in gara-1 con interruzione per manifesta al sesto inning, poi l’11-4 emersoparte finale del secondo match (ma era 7-4 dal terzo fino alla fine del quinto inning). A vincere la sfida che, di fatto, è Inox Team-Makemson (singolo da due punti e poi fuoricampo da altrettanti) sono Brugnoli con una volata di sacrificio, Fazio con un singolo e Lozada con un doppio. Bello il successo di Parma contro Collecchio in gara-1: un 6-1 nel quale si ...