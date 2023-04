(Di sabato 29 aprile 2023) (Adnkronos) – Taglia il traguardo dei 40 anni– Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica “Sostenere laè fondamentale – commenta Massimo, DirettoreGruppoè a sua volta una, che si impegna a lottare contro una malattia che non riguarda solo i malati, ma tutti noi: da qui nasce il nostro supporto all’associazione”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Taglia il traguardo dei 40 anni AISLA " Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica "Sostenere la comunità è fondamentale " commenta Massimo, Direttore Marketing Gruppo Selex " AISLA è a sua volta una comunità, che si impegna a lottare contro una malattia che non riguarda solo i malati, ma tutti noi: da qui nasce il nostro supporto ...Taglia il traguardo dei 40 anni AISLA " Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica "Sostenere la comunità è fondamentale " commenta Massimo, Direttore Marketing Gruppo Selex " AISLA è a sua volta una comunità, che si impegna a lottare contro una malattia che non riguarda solo i malati, ma tutti noi: da qui nasce il nostro supporto ...Taglia il traguardo dei 40 anni AISLA - Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica 'Sostenere la comunità è fondamentale - commenta Massimo, Direttore Marketing Gruppo Selex - AISLA è a sua volta una comunità, che si impegna a lottare contro una malattia che non riguarda solo i malati, ma tutti noi: da qui nasce il nostro supporto ...

Sla, Baggi (Dir. Marketing Selex): “Aiutare AISLA significa aiutare tutta la comunità” ilmessaggero.it

Sla e leucemia, infarti e cancro dalla Fiorentina di Beatrice a Mihajlovic e Vialli: ora arriva la richiesta di una commissione parlamentare ...