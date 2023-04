Siria | allarme Usa | “Piloti russi provocano e cercano incidente internazionale”

(Di sabato 29 aprile 2023) (Adnkronos) – E’ un ”comportamento più aggressivo” quello che il comando centrale degli Stati Uniti ha notato inda parte deicontro i jet militari americani. Tanto da affermare che ”potrebbero cercare di provocarci” e di ”attirarci in un” nei cielini, ha detto il colonnello Joe Buccino. Un video pubblicato dal comando centrale degli Stati Uniti mostra ad esempio un caccia russo Su-35 che effettua un’intercettazione “non sicura e poco professionale” di un caccia F-16 statunitense all’inizio di aprile. Nei giorni successivi un secondo video mostra un caccia russo che viola lo spazio aereo della coalizione e si avvicina a un aereo statunitense in pochi secondi. Contattati dai funzionari americani, i”hanno ...

In 26 occasioni i jet russi hanno sorvolato le posizioni degli Stati Uniti e della coalizione in. "Sembra essere coerente con un nuovo modo di operare", ha detto il colonnello I piloti ......riflessi non presenti contemporaneamente nei due bulbi oculari dovrebbero mettere in. E se ... Questa faccenda di comparse che, soprattutto in, hanno animato video destinati a TV ...... da anni non più il fiore all'occhiello dell'AKP, ma che anzi nel 2019 è stata campanello d'... La questione dei profughi siriani e della normalizzazione dei rapporti con laè un punto su ...

Siria, allarme Usa: "Piloti russi provocano e cercano incidente ... Entilocali-online

(Adnkronos) – E’ un ”comportamento più aggressivo” quello che il comando centrale degli Stati Uniti ha notato in Siria da parte dei piloti russi contro i jet militari americani. Tanto da affermare che ...Allarme crisi climatica. Il Corno d’Africa - la regione africana che include Somalia, Etiopia, Kenia - sta vivendo la peggiore siccità ...