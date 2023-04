Siracusa verso il voto | Italia punta al bis giocando la carta del trasporto urbano | ' Ho cambiato lo status quo'

(Di sabato 29 aprile 2023)- 'La priorità è proseguire, con il secondo mandato, un percorso amministrativo di rigenerazione della città che è in corso e non deve essere arrestato. I cambiamenti sono innegabili e sotto ...

A un mese dal voto, sono queste le prime dichiarazioni elettorali di Francesco Italia , sindaco uscente di(nella foto di repertorio), in corsa con una coalizione di liste civiche per la ...A un mese dal voto, sono queste le prime dichiarazioni elettorali di Francesco Italia , sindaco uscente di(nella foto di repertorio), in corsa con una coalizione di liste civiche per la ...... Miceli Sebastiano nato a(SR) il 06/06/1972; Mirmina Federico Corrado nato a(SR) il 06/01/1991; Mulè Daniele nato a(SR) il 11/04/1984; Palmeri Salvatore nato a(...

Siracusa verso il voto, Mangiafico il primo a depositare lista (Civico ... La Gazzetta Siracusana

Come si legge su “La Provincia di Como” sono andati esauriti anche i distinti, resta solo qualche centinaio di biglietti in tribuna. Anche per lunedì, dunque, si prospetta un pienone allo stadio Sinig ...Amava il mare Vito Bugliarello. Anche se non aveva mai imparato a nuotare non ha esitato un attimo ad aiutare due adolescenti in difficoltà tra le onde,"nello specchio di mare tra Siracusa e Avola. Re ...