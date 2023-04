Sindaco 65enne sposa ragazza di 16 anni e poi affida alla suocera un incarico pubblico

Leggi su tpi

(Di sabato 29 aprile 2023) Prima hato unadi 16, reginetta di bellezza; poi (il giorno dopo) ha assegnato l’di Segretario della Cultura e del Turismosua nuova. Per questo motivo la Procura della città brasiliana di Araucaria ha aperto un’inchiesta per nepotismo nei confronti del, Hissam Hussein Dehaini. Il matrimonio con minori è previsto dlegge brasiliana in casi eccezionali, ma solo se viene approvato da un genitore: il sospetto è che laabbia beneficiato del suo consenso alle nozze con un. Il matrimonio trae adolescente è stato celebrato il 12 aprile scorso, il giorno ...