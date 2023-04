Sicumera | pensano sia tutto concesso | lo sprezzo di Padellaro contro la destra

(Di sabato 29 aprile 2023) "C'è stata una irresponsabilità da parte della maggioranza": Antonio, ospite di Corrado Formigli a Piazzapulita su La7, ha commentato la bocciatura del Def ieri in Parlamento. E ha approfittato dell'occasione per lanciare pesanti accusela maggioranza: "Non si è presentata sulla base di cosa? Quella che viene definita, cioè 'noi possiamo fare quello che vogliamo tanto siamo i padroni del Parlamento. La minoranza, l'opposizione non tocca palla'". Riferendosi all'opposizione, poi, il fondatore del Fatto Quotidiano ha sottolineato: "La decisione di votarelo scostamento di bilancio è stata presa all'ultimo momento quando si sono resi conto che, su indicazione credo di Sinistra italiana, la maggioranza potesse andare sotto perché c'erano parecchi posti vuoti". Tornando alla ...

...la loro tristedi "sapientoni" dichiarando: "i miracoli non esistono". Per costoro quindi è "falsa" la Resurrezione di Gesù Cristo, miracolo per eccellenza, e nella loro presunzione......la loro tristedi "sapientoni" dichiarando: "i miracoli non esistono". Per costoro quindi è "falsa" la Resurrezione di Gesù Cristo, miracolo per eccellenza, e nella loro presunzione...