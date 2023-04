Siccità | ordinanza di sei Comuni del Trevigiano | Fate la doccia | non il bagno

(Di sabato 29 aprile 2023) 'Meglio la, la vasca piena d'acqua è uno spreco '. Non si tratta di un divieto, quanto piuttosto di un consiglio, riferiscono le autorità locali. Leggi Anche Clima, Copernicus: il 2022 l'anno ...

Leggi Anche, la situazione del Po è peggiore rispetto all'anno scorso Le direttive dei Comuni: come va utilizzata l'acqua L'acqua che fuoriesce dai rubinetti, si legge nell'dei sei ...Non è un divieto, ma un invito formale sì, quello che sei Comuni della provincia di Treviso hanno rivolto alla cittadini con unache mira a limitare i problemi dovuti alla. Oltre al ...... Ponzano Veneto, Silea e Villorba) hanno rivolto ai propri cittadini attraverso un'. Si tratta di un invito formale che arriva per contrastare le conseguenze dovute allache sta ...