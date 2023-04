“Si sono già lasciati” Temptation Island | un anno e mezzo fa le nozze | oggi il clamoroso addio

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 29 aprile 2023), un amore messo alla prova. Spesso tra le motivazioni che spingono i concorrenti a partecipare al programma di Canale 5 esiste anche questa: capire se l’unione sentimentale è in grado di resistere alla tentazione e proseguire al meglio. Ed è stato questo l’esempio di Claudia Venturini e Stefano Socionovo, insieme da circa due anni e con tanta voglia di mettersi in gioco. Nonostante si siano da subito presentati come marito e moglie, i due siritrovati davanti a un’altra dura verità. Claudia Venturini e Stefano Socionovo si. Un banco di prova decisamente arduo quello che molte coppie si ritrovano a vivere a. E infatti non sempre le aspettative hpoi un riscontro positivo con la realtà. I due ...