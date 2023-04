Si fingono finanzieri e rapinano un imprenditore | arrestati nel Napoletano

(Di sabato 29 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Si sono presentati dinanzi alla porta di casa di undi Acerra, indossando le pettorine con la scritta ‘Guardia di Finanza’, hanno detto che avrebbero dovuto eseguire una perquisizione. Ma una volta in casa hanno messo a segno una rapina legando ai polsi, dinanzi alla moglie e ai figli, il padrone di casa. Il fatto è accaduto nella mattina di ieri, poco dopo le 7, ad Acerra, nel. La vittima, un 35enne, però è riuscita a liberarsi; c’è stata una colluttazione con i rapinatori. Nel frattempo la moglie dell’ha chiamato i carabinieri che in pochi minuti sono giunti sul posto. I militari sono riusciti a bloccare due rapinatori mentre altri due sono fuggiti portando via ciò che potevano. In manette sono finiti Giuseppe Beneventano, 45 anni, e Luigi Mancinelli, 37 anni, ...

Guadagni per oltre due milioni di euro Secondo le indagini deidel Comando Provinciale ... Ma ci sono anche i truffatori che sitecnici dell'Acea o delle Poste Italiane. "Non ...NAPOLI. Un trucco vecchio quanto il mondo, ma purtroppo ancora efficace. Fintiieri mattina hanno compiuto un colpo clamoroso nell'appartamento di una coppia di professionisti in via Matteo Renato Imbriani, portando via circa 1.000 euro in contanti e oggetti di valore ...Guadagni per oltre due milioni di euro Secondo le indagini deidel Comando Provinciale ... Ma ci sono anche i truffatori che sitecnici dell'Acea o delle Poste Italiane. "Non ...

Il padrone di casa, un imprenditore, era stato legato insieme a moglie e figli. Riuscito a liberarsi ha inseguito i malviventi e la moglie ha chiamato i Carabinieri. E' caccia agli altri 2 complici ...E' caccia ai due finti finanzieri sfuggiti ieri alla furia della folla e alle manette dei carabinieri mentre ai due complici non è andata decisamente ...