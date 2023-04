Si concentrano sul vestiario della Schlein | poi De Gregorio parte col botto | altro attacco al governo

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 29 aprile 2023) Come di consueto, Concita Deinaugura la puntata di sabato 29 aprile con il. La conduttrice di La7 esordisce lanciando una frecciata al: "Altre armi di distrazione di massi. Sisui colori deldi Elly, mentre l'Aula è deserta". Il riferimento è al voto sull'aumento dello scostamento di Bilancio che ha visto la maggioranza sotto a causa di alcune assenze. Un fatto non passato inosservato a Giorgia Meloni. Nonostante il suo viaggio istituzionale a Londra, il premier non ha perso tempo e ha rimproverato ilper "la brutta figura". Eppure questo non basta alla De: "C'è sempre qualcosa di sostanza e qualcosa che ci distrae dalla sostanza". La giornalista ricorda che il Def "è un ...