“Sì alla doccia | no alla vasca da bagno” | l’ordinanza anti-siccità di 6 Comuni del Trevigiano Stop al lavaggio di cortili e auto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 29 aprile 2023) Lacontinua a mordere in Veneto. E così seidella provincia di Treviso sono dovuti a ricorrere ai ripari con un’ordinanza che mette insieme una serie di raccomandazioni ai cittadini. Per esempio: bene la, male lada. Non è un divieto – anche per il fatto che sarebbe difficile farlo rispettare – ma è piuttosto un consiglio quello che arriva dalle amministrazioni di Breda di Piave, Carbonera, Maserada sul Piave, Ponzano Veneto, Silea e Villorba. Tra le varie raccomandazioni c’è anche il classico “chiudere il rubinetto mentre ci si lava i denti”: sembrano banalità ma ogni gesto può essere prezioso alle porte di un estate che – come dimostrano tutte le statistiche dellerità di bacino – si preannuncia secca almeno quanto quella del 2022 (che è stata la ...