Sgarbi annuncia | “Lascerò il Consiglio regionale della Lombardia”

Leggi su webmagazine24

(Di sabato 29 aprile 2023) MILANO – Per incompatibilità con il ruolo da sottosegretario, Vittoriodirà addio al, in cui è stato eletto lo scorso febbraio. “a breve, appena mi chiedono che cosa voglio fare”, dice il critico d’arte all’Adnkronos, dopo la convocazioneprossima riunione dell’aula di Palazzo Pirelli, che tra i punti L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Al via il tour elettorale in bus di Letizia Moratti Fontana non molla e onorerà il suo mandatoin zona arancione, la gioia di Attilio Fontana Attilio Fontana prosciolto per il caso camici2030, Fontana: “Nostra regione sia terra ...