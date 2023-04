Potrebbero essere 360 i seguaci della "digiuno" scomparsi nella foresta di Shakaola, in Kenya. Tra di loro ci sarebbero 198 minori. Lo ha dichiarato ai media il responsabile della regione costiera per la Croce Rossa, Hassan Musa. ...NAIROBI. Potrebbero essere 360 i seguaci della "digiuno" scomparsi nella foresta di Shakaola, in Kenya. Tra di loro ci sarebbero 198 minori. Lo ha dichiarato ai media il responsabile della regione costiera per la Croce Rossa, Hassan Musa. ...Laè forse il modello originario di un'organizzazione politica illiberale. I suoi membri ...e confermando gli uni agli altri l'assoluta giustezza della propria ideologia e la rettitudine...

'Setta del digiuno' in Kenya, scomparse 360 persone - Africa Agenzia ANSA

Potrebbero essere 360 i seguaci della "setta del digiuno" scomparsi nella foresta di Shakaola, in Kenya. Tra di loro ci sarebbero 198 minori. Lo ha dichiarato ai media il responsabile della regione co ...NAIROBI. Potrebbero essere 360 i seguaci della «setta del digiuno» scomparsi nella foresta di Shakaola, in Kenya. Tra di loro ci sarebbero 198 minori. Lo ha dichiarato ai media il responsabile della r ...