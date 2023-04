Serie A | Torino - Atalanta 1 - 2

La gara si sblocca al 34' per merito di Zappacosta Sconfitta in casa per ilcontro l'Atalanta nel match valido per la 32ma giornata del campionato di calcio diA. La gara si sblocca al 34' per merito di Zappacosta, abile a sorprendere Milinkovic - Savic con un ...- Atalanta 1 - 2 (0 - 1) in un anticipo della 32/a giornata del campionato diA. A segno l'ex Zappacosta al 34'. Pari granata firmato da Sanabria al 75'. Gol decisivo di Zapata nel finale ...... il match delle 20:45 del sabato diA si è chiuso con un'importantissima vittoria da parte dell' Atalanta , che all'Olimpico è riuscita a battere per 2 - 1 ilnell'incontro valido per il ...

L'Atalanta vince nel finale 2-1 contro il Torino e sale a 55 punti, a -2 da Roma e Milan. I granata restano 12esimi a quota 42 punti. Di seguito la classifica provvisoria.Successo pensantissimo dell'Atalanta in casa del Torino. La squadra di Gasperini ha superato momentaneamente l'Inter (54), salendo al sesto posto a quota 55 punti, a +1 sui nerazzurri e a ...