Serie A femminile | la Roma è campione d’Italia per prima volta nella sua storia

(Di sabato 29 aprile 2023) Lapersua. Le reti di Greggi e Bartoli firmano la vittoria per 2 a 1 contro la Fiorentina che regala alle giallorosse la matematica certezza dello scudetto. Laha dominato il campionato e poi la Poule scudetto – dove ha ottenuto solo successi – con una cavalcata esaltante: 21 vittorie su 23 partite, 62 gol fatti e 18 subiti. Grazie al 2 a 1 sulla Viola ora al Tre Fontane può partire la festa per uno scudetto che si aggiunge alla Supercoppa conquistata lo scorso novembre e alla Coppa Italia vinta nel 2021.

Nel match valido per la sesta giornata della poule scudetto della, alle giallorosse servirà battere la Fiorentina di Patrizia Panico (calcio d'inizio alle 14:30 allo stadio ' Tre ...La Romaha battuto 2 - 1 la Fiorentina nella quartultima giornata del campionato di calcio diA e grazie a questo risultato ...Prima di sbarcare nella Capitale aveva sul curriculum 233 presenze e 182 gol realizzati inA e il titolo di miglior marcatrice del campionato italiano per tre stagioni. Roma è stata la piazza ...

LIVE Serie A Femminile - Roma-Fiorentina 2-1 - Raddoppia Bartoli Voce Giallo Rossa

La Roma femminile conquista il primo Scudetto della sua storia. Decisivo il successo di poco fa per 2-1 contro la Fiorentina, al termine di un match tirato ma comunque ben gestito dalla squadra di Ale ...Un gol di Greggi nel primo tempo, un altro del capitano Bartoli nella ripresa. In mezzo, la rete di Mijatovic per il pareggio soltanto momentaneo. Alla fine, la festa della Roma femminile che ha conqu ...