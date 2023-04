Sergio Mattarella celebra 1 maggio con i lavoratori nel reggiano

AGI -esorta a non arrendersi al 'lavoro povero' . Il Capo dello Stato anticipa il suo messaggio per il Primo Maggio in un intervento in quello che è uno dei luoghi di eccellenza del made ......sarà presente all'incoronazione di re Carlo III e della Regina Camilla Dal figlio ribelle Harry ad ospiti istituzionali come il presidente francese Emanuel Macron e quello italiano...Ha avuto incontri istituzionali con il presidentee il premier Paolo Gentiloni, ha visitato la Fao, ma soprattutto ha voluto recarsi ad Amatrice, per portare la solidarietà di tutti ...

Il lavoro è stato lo strumento che ha permesso e favorito la mobilità sociale Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Distretto della… Leggi ...Tra i capi di Stato vedremo Jill Biden in rappresentanza del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il presidente francese Emmanuel Macron con la moglie Brigitte Macron, il presidente della ...