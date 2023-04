Semifinale Amici 22 | slittamento della penultima puntata | l’indiscrezione bomba | cosa è successo

(Di sabato 29 aprile 2023) Ladi22 rischia di slittare? A quanto pare, secondo la flash news di Dagospia ci potrebbe essere questa possibilità:è accaduto? In attesasettimache andrà in onda stasera, sabato 29 aprile, vi sveliamo le ultime news trapelate.22,Flash!22 col... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Come noto infatti, ladel talent sarebbe dovuta andare in onda sabato 6 maggio , e ... La finale diè invece attualmente prevista, salvo modifiche, per il 14 maggio , evitando così lo ...Rischia di slittare ladi22 , in programma per sabato 8 maggio. Due allievi della scuola di Maria De Filippi sarebbero infatti risutati positivi al Covid . Lo rivela Dagospia. Al momento l'identità dei due ...A rischio, però, la, quella prevista per sabato 6 maggio.

Due casi di Covid ad Amici 22: Rischio slittamento per la semifinale del 6 maggio Fanpage.it

Secondo Dagospia, due allievi di Amici 22 sarebbero risultati positivi al test Covid. Non sono stati specificati i nomi dei due contagiati, ma in queste ore lo staff del programma di Maria De Filippi ...La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...