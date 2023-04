Seduta mattutina per il Napoli a Castel Volturno

(Di sabato 29 aprile 2023) Giornata di vigilia in casain vista della gara contro la Salernitana, in programma domani alle ore 15 allo Stadio Maradona, di seguito il report ufficiale del club:per ilall'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Salernitana in programma domani allo Stadio Maradona alle ore 15 per la 32esima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha svolto partita a campo ridotto e lavoro tattico. Chiusura di sessione con esercitazione su palle inattive. Mario Rui ha effettuato terapie. Politano ha fatto piscina, terapie e lavoro individuale in campo.

