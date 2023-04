“Se mi denunci t' ammazzo” | Varriale fuori controllo Dopo lo stalking nuove accuse da un' altra donna

Poi, mentre lei cercava di chiamare il numero unico delle emergenze, sarebbe arriva la minaccia più esplicita possibile: 'Se mi, ti' . Leggi Anche Enrico Varriale si difende dalle ..."Se mi, ti". Si tratta di una nuova, pesante inchiesta contro il giornalista. Il primo processo, come detto in precedenza, era quello per lesioni e stalking sulla ex compagna. La ...'Se miti', avrebbe detto Varriale alla vittima. Inoltre sarebbe passato sotto 'l'abitazione della vittima al fine di incontrarla', si legge negli atti. E avrebbe anche tentato di ...

“Se mi denunci ti ammazzo”: Varriale rischia un nuovo processo per minacce (anche) telefoniche alla ex La Stampa

Il pm Daniela Cento ha notificato a Enrico Varriale la chiusura delle indagini e adesso il giornalista sportivo rischia un nuovo processo per atti ...Nell’inchiesta sull’ex direttore sportivo spuntano due telefonate, tra lui e la vittima, avvenute il 19 dicembre 2021 ...