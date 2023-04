Se il Napoli non vince lo scudetto domani | rivoluzionano un’altra volta il calendario? Gazzetta

(Di sabato 29 aprile 2023) Alessandro Vocalelli sullatorna sull’assurdo slittamento a domenica di-Salernitana. Resta però da chiedersi quale risultato abbia prodotto questo slittamento, che nasconde alcuni aspetti surreali. Chi ha deciso – e sicuramente lo avrà fatto dal punto di vista “tecnico” con numeri e informazioni a disposizione – ha in pratica scommesso sul fatto chesi chiuderà il discorso. Altrimenti, viene da chiedersi, come si comporterà da lunedì? Chiederà di rivoluzionare nuovamente il– che in qualche modo ha già penalizzato tutti, a cominciare dalla Salernitana – o lascerà che lopossa decidersi aritmeticamente mercoledì sera? E in questo caso: sarebbe stato meglio “rischiare” di dover gestire la grande passione azzurraall’ora di pranzo o ...

Potrebbe essere domani, altrimenti sarà per mercoledì o per il giovedì e asi dispereranno. Ma certo, sarebbe meglio che tutto avvenisse domani, domenica, giorno prefestivo (l'indomani è ...In ogni caso, spiegano aci sono strumenti per fronteggiare una eventuale, improbabile fuga di massa. Ci sarebbero solo più visite fiscali nei giorni successivi, con tutti i limiti di un'...è finita: equo canone per chi apre o gestisce una libreria. È un fiume in piena, Gennaro ... intervenendo all'incontro con alcune associazioni culturali impegnate nel Centro storico di, il ...

Napoli blindata per la festa scudetto: non ci sarà il pullman scoperto - Sportmediaset Sport Mediaset

venendo a Napoli, vi abbiano portato il Rinascimento e, non tenendo conto della maiuscola, che darebbe un significato storicamente preciso al termine, potrebbe addirittura significare una rinascita ...venendo a Napoli, vi abbiano portato il Rinascimento e, non tenendo conto della maiuscola, che darebbe un significato storicamente preciso al termine, potrebbe addirittura significare una rinascita ...