Scudetto Roma femminile | Gravina | “Stagione travolgente | complimenti”

(Di sabato 29 aprile 2023) Anche il Presidente della FIGC Gabrielesi è complimentato con laper il primodella storia. “La società giallorossa si è resa protagonista di unae la conquista del primoè il coronamento di una programmazione che, partendo dal settore giovanile, sta coinvolgendo tutto il pubbliconista, come ha dimostrato la grande partecipazione nella gara di Champions League contro il Barcellona allo stadio Olimpico” ha dichiarato. SportFace.

C'è anche Lina Souloukou al Tre Fontane a vedere- Fiorentina. La nuova Ceo giallorossa, che ha preso il posto di Berardi qualche settimana fa, sta guardando la partita che ...Ed è quello che laha portato a casa. La partita del Tre Fontane, davanti alla Ceo Lina ... Mihatovic, che ha sfruttato un errore della difesa giallorossa, prima del gol. E chi se non lei...Queste le sue parole: Quanto vale unovinto a. Come cambierà la vita di queste ragazze "Si sentiranno importanti e orgogliose di quanto fatto. E' una città difficile per l'esaltazione ...

Il Presidente della FIGC Gabriele Gravina si è complimentato con la Roma femminile per il primo Scudetto della storia ...Roma, 29 apr. – (Adnkronos) – “Congratulazioni alla Roma per il meritato successo la società giallorossa si è resa protagonista di una stagione travolgente e la conquista del primo scudetto è il coron ...