Scudetto Napoli | ultras Juve avvertono | 'Non vi permetteremo di festeggiare in città'

Luciano Spalletti in odore di santità. Anche la Chiesa napoletana è in fermento e pregusta i festeggiamenti per loche potrebbe arrivare già domani al. Incollato davanti alla tivù, domani, ci sarà anche il cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo emerito di, tifosissimo della prima ora della ...La prima è legata ai caroselli di auto che potrebbero scatenarsi in giro per la città nel tardo pomeriggio di domani nel caso ilsi assicurasse il terzo; la seconda è collegata alla ...Privo di Mario Rui e Politano, Spalletti si affida ai titolarissimi al 'Maradona' dove si attende solo la festa. Dentro Lozano (nel tridente insieme a Osimhen e Kvaratskhelia) e Olivera in difesa, reparto con Rrahmani dall'inizio. Paulo Sousa punta su Dia rifornito da Kastanos e Candreva, si rivedono ...

Napoli, festa scudetto: strade pedonali e punti di soccorso, il piano Adnkronos

Non usa giri di parole in conferenza stampa Paulo Sousa. La Salernitana, infatti, scenderà in campo domani, domenica 30 aprile, contro un Napoli che potrebbe festeggiare lo scudetto, in un match che è ...Non voglio rovinare la festa a nessuno, e quindi mi guardo bene dal citare Jacques Lacan, però più ci penso e più mi convinco che non sarebbe sballato. Che domenica, nel pomeriggio, col cielo rannuvol ...